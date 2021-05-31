Елена Вяльбе лидирует на праймериз "Единой России" от Ивановской области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, по предварительным данным онлайн-голосования, возглавляет тройку лидеров предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" по Ивановской области Сергей Низов.

"В безоговорочных лидерах у нас главный тренер Центра спортивной подготовки сборных команд России Елена Вяльбе, на втором месте - действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов и на третьем - глава города Иваново Владимир Шарыпов", - сказал собеседник агентства.

При этом бывшая солистка российской музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова, участвовавшая в праймериз от региона, уступает своим конкурентам по числу голосов. "По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстает", - сообщил Низов, уточнив, что в регионе действовала смешанная система проведения праймериз: избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на счетных (избирательных) участках.

Елена Вяльбе - заслуженный мастер спорта СССР (1989) и заслуженный мастер спорта России (1992), трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. Является президентом Федерации лыжных гонок России и главным тренером сборной России.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая. В общей сложности в предварительном голосовании к думским выборам участвовали более 5,5 тыс. кандидатов. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.