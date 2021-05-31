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Песков: нет решений о том, чтобы Путин возглавил список "Единой России" на выборах в Думу

Представитель Кремля добавил, что если какие-то решения будут, то об этом журналистов проинформируют

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Решений о том, чтобы президент России Владимир Путин возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму, не принималось. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем", - сказал Песков.

В конце марта Песков заявлял, что Путин не принимал решения возглавить партийный список "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"
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