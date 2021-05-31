В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие около 12 млн человек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 12 млн человек приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) партии "Единая России". Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"Почти 12 млн человек приняли участие, это на 1,5 млн больше, чем в 2016 году", - сказал Карелин.

Он подчеркнул, что электронное голосование в ходе праймериз "оправдало себя по многим причинам", в частности оно позволяло быстро выражать мнение участникам голосования.

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Выдвижение кандидатов на праймериз в этом году стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

"Единая Россия" в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате 30 мая.