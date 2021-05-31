Хирург Юрий Козлов стал одним из лидеров праймериз "Единой России" в Иркутской области

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Детский хирург, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов стал одним из лидеров голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Иркутской области. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Иркутского регионального организационного комитета по проведению праймериз Кузьма Алдаров.

"Лидерами регионального списка "Единой России" (в порядке убывания по количеству голосов - прим. ТАСС) стали Юрий Козлов, Кузьма Алдаров, Мария Василькова, Андрей Иванов, Наталья Дикусарова", - сказал Алдаров.

Алдаров и Дикусарова являются депутатами Законодательного собрания Иркутской области, Василькова - специалист финансового рынка, победитель конкурса "Лидеры России-2020", Иванов - директор Иркутского института химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения РАН. Козлов - заслуженный врач России, доктор медицинских наук, широко известен тем, что проводит уникальные хирургические операции с помощью эндоскопического оборудования через мельчайшие разрезы.

Действующие депутаты Госдумы от Иркутской области Сергей Тен и Александр Якубовский стали лидерами праймериз по одномандатным округам - Шелеховскому и Братскому соответственно. По Ангарскому округу лидировал первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов, по Иркутскому - директор частной компании в Иркутске, член генсовета "Единой России" Роман Ефремов.

Основным форматом праймериз "Единой России" в 2021 году в Иркутской области было онлайн-голосование, которое проходило 24-30 мая. Очное голосование состоялось 30 мая. Явка в регионе составила 9,8%.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.