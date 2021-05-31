Комитет СФ по международным делам рекомендовал одобрить закон о денонсации ДОН

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) и рекомендовал верхней палате парламента одобрить его на заседании 2 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в аппарате СФ.

"Члены комитета единогласно поддержали закон и рекомендовали Совету Федерации одобрить его на заседании 2 июня", - сказал источник.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что палата рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня, а перенос сроков его обсуждения с 19 мая (как это изначально планировалось) на 2 июня никак не связан с предстоящей встречей президента России и президента США в Женеве 16 июня.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН.

В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения, объяснив свое решение тем, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в мае.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.