КС: муниципальные власти обязаны публиковать правовые акты для вступления их в силу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Муниципальные власти обязаны официально публиковать нормативные акты для их вступления в законную силу в тех СМИ, которые предусмотрены местным уставом, также они имеют право предусмотреть дополнительные способы ознакомления с ними граждан. Об этом говорится в России.

Суд проводил проверку на соответствие конституции пункта 6 части 1 статьи 44 и частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" по жалобе бывшего муниципального чиновника Юрия Ефремова из Орловской области. Мужчина судился с местным муниципалитетом из-за размера своей пенсии - из-за перерасчета она уменьшилась с 31,5 тыс. до 3,4 тыс. рублей. Перерасчет стал возможен после выхода нормативного акта Свердловского района Орловской области, принятого местными властями в 2018 году. Документ предусматривал, в частности, пересчет пенсий бывшим муниципальным чиновникам по новым коэффициентам.

"Они [нормы данного закона], обязывая муниципальные образования в своих уставах определить порядок официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, не предполагают вступления таких актов в силу без их официального опубликования и при этом наделяют муниципальные образования полномочием самостоятельно предусмотреть в интересах граждан <…> дополнительные способы их обнародования", - говорится в документе.

Положения закона в таком трактовании суд признал не противоречащими конституции.

В документе указывалось, что граждан, попавших под действие документа, нужно было уведомить письмом. Также документ разместили на стенде в читальном зале местной библиотеки и на сайте муниципалитета, однако не напечатали в газете "Сельская новь", как это предусматривает устав муниципалитета, из-за ограниченных бюджетных возможностей. В суде общей юрисдикции Ефремов требовал признать такое опубликование незаконным, однако судья отказал ему, посчитав, что все желающие могли ознакомиться с решением властей. После этого Ефремов обратился в КС.

Конституционный суд разъяснил требования законодательства. В постановлении также отмечается, что суд рекомендует федеральным законодательным властям "в кратчайшие сроки урегулировать вопросы использования для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов". В частности, в суде предлагают упростить процедуру признания сайтов муниципалитетов сетевыми изданиями, так как для муниципалитетов может быть затруднительным печать и выпуск газет. Суд также указал, что уставы муниципалитетов не могут противоречить федеральному законодательству о местном самоуправлении.