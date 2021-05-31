{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров прокомментировал предложение Запада отключить Россию от SWIFT

По словам главы МИД РФ, Евросоюз не раз доказывал, что он ненадежный партнер
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Европейский союз и западные страны уже много раз показывали то, что они не являются надежными партнерами для России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Лавров заявил, что Россия готова ответить на вопросы США о правах человека
Читать полностью