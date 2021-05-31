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Делегация парламентариев Португалии посетит Россию в октябре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Делегация комиссии по иностранным делам португальского парламента посетит Россию в октябре. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"В октябре по приглашению комитета Совета Федерации по международным делам приезжает к нам делегация соответствующей комиссии, комиссии по иностранным делам португальского парламента", - указал глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что на переговорах стороны "высказались также за то, чтобы имеющиеся в каждом парламенте группы дружбы возобновили контакты и по своей линии".

Теги
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