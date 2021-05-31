Захарова обратила внимание на отсутствие реакции Запада на посадку рейса Ryanair в Берлине

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие реакции со стороны стран Запада на подсадку в Берлине самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Дублина в Краков.

"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" - написала она на своей странице в Facebook.

"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? "Вы не понимаете: это другое", - указала дипломат.

Ранее в понедельник агентство DPA сообщило, что самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Берлине в районе 20:00 воскресенья. 31 мая около четырех часов утра пассажиры продолжили путешествие на другом самолете. Истинные причины внеплановой посадки и последующего обыска самолета до сих пор остаются неясными. Представитель федеральной полиции, как указывает агентство, по оперативным соображениям не стала приводить никаких подробностей. Газета Bild сообщила, что посадка была совершена в Берлине из-за угрозы минирования борта.