Лавров: РФ призывает Запад активнее влиять на Киев для выполнения минских договоренностей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Запад услышал призыв Москвы более активно воздействовать на Киев для полного выполнения минских договоренностей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы призвали наших европейских коллег более активно воздействовать на Киев, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. Рассчитываю, что этот сигнал был услышан и что мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", - сказал он.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

Нормализация отношений

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но без каких-либо ультиматумов и односторонних предварительных условий наподобие тех, которые выдвигают относительно минских договоренностей, отметил глава МИД РФ.

"Возобновить нормальные отношения мы готовы исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, баланса интересов. Без каких-либо ультиматумов и односторонних предварительных условий наподобие того, что нам выдвигают постоянно относительно необходимости для России выполнить минские договоренности. Это абсурдно, и все это понимают", - указал он.

Тем не менее, продолжил министр, хотя все понимают абсурдность этого положения, ЕС придерживается действующего в его рамках принципа консенсуса и солидарности. "Вот используя этот принцип, русофобское агрессивное меньшинство заставляет всех остальных придерживаться этого абсурдного положения каждый раз, когда обсуждается эта тема на заседаниях в Евросовете", - добавил он.

"Мы хотим нормальных, взаимовыгодных отношений. Мы хотим, чтобы товарооборот вернулся к 2013 году и превысил тот уровень. Сейчас в два раза меньше, чем было в 2013 году. И это не пандемия решающую роль здесь сыграла. Надеемся, что в ЕС идеологизированная повестка дня по отношению к России сменится на здравую", - сказал глава МИД РФ.