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Глава МИД Португалии заявил, что НАТО и РФ должны поддерживать политический диалог

Глава португальского внешнеполитического ведомства обратил внимание на наличие общих интересов "в области коллективной безопасности в Европе"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Политический диалог между НАТО и Россией важен и необходим, особенно в условиях существующих между ними разногласий. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"НАТО и Россия должны поддерживать политический диалог, - отметил он. - Этот диалог очень важен, поскольку сейчас существуют определенные точки трения между НАТО и РФ".

Глава португальского внешнеполитического ведомства обратил внимание на наличие общих интересов "в области коллективной безопасности в Европе, в частности в понимании того, что необходимо сделать для укрепления стабильности и безопасности в различных регионах Европы". "Важно сообща реагировать на новые вызовы в области стабильности, безопасности и продвижения общих ценностей", - подчеркнул министр.

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