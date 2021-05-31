Рябков заявил, что Россия не изменит свою позицию по ДОН в угоду США

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия не собирается менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу (ДОН) в угоду США. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Та форма, в которой они [США] озвучили решение не возвращаться в ДОН, наводит меня на мысль, что они все-таки рассчитывают, что мы как-то изменим наше поведение. А мы не знаем, в какой части мы должны менять свое поведение. Если в том направлении, в котором они предлагают, то это просто невозможно", - сказал он.

"У нас есть другие сейчас аспекты работы с США, где сигналы от нас не во всем их, возможно, устраивают. Это рабочие моменты", - добавил дипломат.

27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении США не возвращаться в ДОН.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. 31 мая профильный комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу и рекомендовал верхней палате парламента одобрить его на заседании 2 июня.