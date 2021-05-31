Мэр Омска Оксана Фадина победила на праймериз "Единой России" в Омской области

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Омска Оксана Фадина победила на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Омской области по территориальному списку, набрав 63,08% голосов. Об этом сообщается на сайте омского отделения партии.

"По территориальному списку лидером стала Оксана Фадина, за нее проголосовали 41 264 человека (63,08%). Второй результат у Игоря Антропенко - 23 214 человека или 35,49%. Третье место занял Игорь Зуга", - говорится в сообщении.

Фадина с 2015 по 2017 год была министром экономики Омской области, а в декабре 2017 года стала мэром Омска. Игорь Антропенко и Игорь Зуга - депутаты Законодательного собрания региона.

Лидером праймериз от Любинского избирательного округа также стала Фадина, от Омского и Москаленского одномандатных округов победу одержали депутат заксобрания Степан Бонковский и заместитель представителя Омской области при правительстве РФ Кирилл Мандрыгин соответственно.

Праймериз "Единой России" в Омской области в 2021 году прошли в онлайн-формате. Всего участие в голосовании приняли более 65 тыс. жителей региона.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.