Мария Бутина победила на праймериз "Единой России" в Кировской области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Победителем предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по единому федеральному списку от Кировской области стала освобожденная в 2019 году из американской тюрьмы Мария Бутина. Такие данные опубликованы в понедельник на сайте предварительного голосования.

Бутину поддержали более 27,5 тыс. человек. На втором месте списка по числу голосов - главврач станции скорой медицинской помощи Кирова Сергей Одношивкин, на третьем - руководитель кировского регионального отделения "Молодая гвардия Единой России" Матвей Машковцев.

Победителем праймериз по Кировскому одномандатному округу стал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Разим Азимов, а по Кирово-Чепецкому одномандатному округу - член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук.

Бутина - члена Общественной палаты РФ, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

15 июля 2018 года ее задержали в Вашингтоне и предъявили обвинение по двум пунктам. По версии следствия, Бутина вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован Министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства. Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. 8 мая 2019 года Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся Министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен до 25 октября 2019 года. На следующий день она вернулась на родину.