Госдума в июне завершит принятие законов для реализации послания 2020 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума до конца весенней сессии намерена принять все законы, необходимые для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 2020 года, а также оперативно рассмотреть часть законопроектов, которые необходимы для реализации послания этого года. Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков ("Единая Россия") в ходе совещания руководства Госдумы со статс-секретарями кабмина в понедельник.

"Прошлое послание президента 2020 года выполнено практически на 100%, я должен это отметить. У нас вот-вот должны поступить <…> последние поправки, профильные комитеты Госдумы смогут их рассмотреть до конца созыва", - отметил Жуков. Так, по его словам, речь идет об изменениях в части защиты и поощрения капиталовложений в РФ, а также в закон о персональных данных. "У нас остается один единственный закон - это внесение изменений в статью 54 федерального закона "О связи". Я надеюсь, что мы сумеем завершить этот созыв Государственной думы приняв полностью все законопроекты, которые обеспечивают послание президента 2020 года", - подчеркнул Жуков.

При этом, напомнил он, рабочая группа ранее утвердила план реализации Госдумой послания президента 2021 года, в который вошли 49 пунктов. "Шесть пунктов плана выполнены - например, приняты важнейшие изменения в законодательство, которые предусматривают введение с 1 июля выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 18 лет, ежемесячное пособие беременным женщинам, с 1 сентября увеличение оплаты листов временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет. Это важнейшие поправки, которые были приняты очень оперативно", - отметил Жуков.

По его словам, еще 20 проектов из плана реализации послания приняты в первом чтении. Среди них, в частности, проект об ограничение выброса парниковых газов и инициатива, касающаяся воспроизводства лесов и лесоразведения. Еще четыре инициативы внесены в Госдуму, в том числе законопроект о включении вакцинации от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

"Еще 19 законодательных инициатив находятся в стадии разработки. По мере внесения в Государственную думу они будут включаться в приоритетную часть примерной программы. Сегодня на КЗД (комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности - прим. ТАСС) мы рассматривали вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу возле городских поселений. Ждем скорейшего внесения законопроекта по данному вопросу", - подчеркнул Жуков.

Он также отметил, что часть законопроектов, направленных на реализацию послания президента 2021 года, "перейдет в руки следующей Госдумы". Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Согласно графику, она должна завершиться 18 июля, последнее пленарное заседание пройдет 18 июня. С 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще четыре региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.