Экс-премьер ДНР Бородай вошел в список "Единой России" на выборах в Госдуму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Донецкой народной республики, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай вошел в число победителей организованного "Единой Россией" предварительного голосования по определению кандидатов на выборах в Госдуму от Ростовской области. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил секретарь политсовета регионального отделения партии Александр Ищенко.

В мае Союз добровольцев Донбасса и "Единая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволило развивать участие представителей республик во внутриполитической жизни России. 13 мая Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ростовской области.

"Шестое место - Александр Юрьевич Бородай, заместитель генерального директора ООО "Царьград", председатель правления Союза добровольцев Донбасса", - сказал Ищенко, оглашая итоги предварительного внутрипартийного голосования в Ростовской области.

Возглавила список в Ростовской области главный врач областной детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова. В тройку также вошли победитель конкурса "Учитель года - 2020" Михаил Гуров и первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Предварительное голосование прошло в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они прошли в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз прошли 30 мая. Окончательный список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.