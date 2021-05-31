Патрушев: Россия и США могут выработать взаимоприемлемые решения по ряду позиций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты Америки могут достичь взаимоприемлемых решений, что показала встреча с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Отмечу конструктивный характер и продуктивное содержание состоявшихся российско-американских консультаций по линии советов безопасности. Также можно сказать, что по ряду позиций мы можем рассчитывать на выработку взаимоприемлемых решений", - сказал Патрушев, говоря о своих впечатлениях, сложившихся после переговоров в Женеве.

Патрушев добавил, что после переговоров он и Салливан вспомнили знаковый эпизод общей истории двух стран, когда в 1863 году, в самый разгар Гражданской войны в США, Российская империя поддержала Вашингтон в его борьбе за единство страны, направив в Нью-Йорк и Сан-Франциско две эскадры крейсеров. "Их экипажи были с восторгом приняты американцами. Американские газеты писали об этом событии как о моменте единения двух народов. Во многом на фоне экспедиции нашего флота Британская империя отказалась от планов вмешательства в войну на стороне сепаратистов", - отметил Патрушев. Он добавил, что на память об этом событии и о прошедших в Женеве переговорах российская делегация подарила Салливану оригинал гравюры из американского журнала Harper's Weekly за 1863 год, на котором изображена встреча русской эскадры в гавани Нью-Йорка. "Надеюсь, что она будет напоминать о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты умеют дружить и сотрудничать", - заключил секретарь СБ РФ.