{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев: Россия и США могут выработать взаимоприемлемые решения по ряду позиций

Секретарь Совбеза отметил конструктивный характер и продуктивное содержание российско-американских консультаций по линии советов безопасности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты Америки могут достичь взаимоприемлемых решений, что показала встреча с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Отмечу конструктивный характер и продуктивное содержание состоявшихся российско-американских консультаций по линии советов безопасности. Также можно сказать, что по ряду позиций мы можем рассчитывать на выработку взаимоприемлемых решений", - сказал Патрушев, говоря о своих впечатлениях, сложившихся после переговоров в Женеве.

Патрушев добавил, что после переговоров он и Салливан вспомнили знаковый эпизод общей истории двух стран, когда в 1863 году, в самый разгар Гражданской войны в США, Российская империя поддержала Вашингтон в его борьбе за единство страны, направив в Нью-Йорк и Сан-Франциско две эскадры крейсеров. "Их экипажи были с восторгом приняты американцами. Американские газеты писали об этом событии как о моменте единения двух народов. Во многом на фоне экспедиции нашего флота Британская империя отказалась от планов вмешательства в войну на стороне сепаратистов", - отметил Патрушев. Он добавил, что на память об этом событии и о прошедших в Женеве переговорах российская делегация подарила Салливану оригинал гравюры из американского журнала Harper's Weekly за 1863 год, на котором изображена встреча русской эскадры в гавани Нью-Йорка. "Надеюсь, что она будет напоминать о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты умеют дружить и сотрудничать", - заключил секретарь СБ РФ.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияСалливан, Джейк
Патрушев: РФ выступает за сотрудничество для безопасного и равноправного использования IT
Секретарь Совета безопасности также рассказал о том, какие угрозы безопасности в киберсфере отражены в проекте новой Стратегии национальной безопасности
Читать полностью