СБ: стремление ряда стран Запада к гегемонии провоцирует противоречия между государствами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стремление США и некоторых стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"За последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз национальной безопасности претерпел существенные изменения. Стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности", - сказал Патрушев.

По его словам, "все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала". "В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ряд государств открыто называют Россию угрозой и даже военным противником", - указал он.

Секретарь СБ РФ отметил, что "набирает обороты ведущаяся Западом кампания по фальсификации мировой истории, целенаправленно формируются русофобские настроения". "Используемые рядом государств двойные стандарты в политике и экономике препятствуют повышению эффективности многостороннего сотрудничества на важных для всех направлениях урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, организованной преступностью", - посетовал Патрушев.

Такие контрпродуктивные подходы, по его мнению, "все больше распространяются и на новые угрозы, связанные с появлением ранее неизвестных инфекционных заболеваний, обеспечением международной информационной безопасности, решением экологических проблем".