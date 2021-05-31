Патрушев: у России появился стратегический приоритет по защите исторической памяти

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стратегический национальный приоритет "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" появился в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

По его мнению, "будущее России помимо материального благополучия ее граждан зависит и от того, как удастся сохранить духовность и нравственность, традиции, передать молодому поколению память о героическом прошлом их предков". "Для нейтрализации угроз, связанных с искажением истории, с разрушением базовых морально-этических норм, с попытками внедрения чуждых идеалов и ценностей в области образования, культуры, религии, в Стратегии [национальной безопасности РФ] сформулирован новый стратегический национальный приоритет "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти", - заявил Патрушев.

Как считает секретарь Совбеза, "фальсификация исторических фактов, истинных причин и итогов Второй мировой войны, возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны по сути своей преступно". "Сегодня, когда живых свидетелей трагедии Второй мировой войны остается с каждым годом все меньше, различные псевдоисторики и фальсификаторы чувствуют себя все вольготнее", - констатировал Патрушев, добавив, что, "к большому сожалению, их работа во многих странах ведется и по государственному заказу". "В некоторых из них до того исказили историю, что советских воинов называют оккупантами, оправдывают действия фашистов и героизируют нацистских преступников", - отметил секретарь Совета безопасности РФ.

Он уточнил, что, в частности, имеет в виду и Украину. "Не справляясь с решением социально-экономических проблем, Киев поддерживает радикалов и националистов, из уст украинских политиков и военных все чаще звучат милитаристские заявления, раскручивающие кампанию о "российской угрозе", - сказал Патрушев. Секретарь СБ заметил, что западные партнеры Киева "закрывают глаза на возрождение нацизма в Европе, прикрываясь тезисом, что радикалы есть в любом государстве".

"Считаю, что уравнивание тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины, за свободу европейских стран, с нацистскими преступниками недопустимо. Сохранение памяти о защитниках Отечества - наша обязанность, мы должны поставить заслон оскорблениям в адрес наших родителей, дедов и прадедов, отстоявших независимость нашей страны", - заявил Патрушев.