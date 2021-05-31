Патрушев: РФ выступает за сотрудничество для безопасного и равноправного использования IT

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия выступает за развитие международного сотрудничества для создания глобального режима, который обеспечит безопасное и равноправное использование информационных технологий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"Россия выступает за развитие международного сотрудничества в интересах формирования глобального международно-правового режима, обеспечивающего безопасное и равноправное использование информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнул он.

Патрушев также рассказал о том, какие угрозы безопасности в киберсфере отражены в проекте новой Стратегии национальной безопасности РФ. "Прежде всего это использование информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела России, значительное увеличение числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы, стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над информационными ресурсами сети Интернет, а также масштабное распространение недостоверной информации и рост преступности с применением цифровых технологий", - перечислил он.

Как отметил секретарь Совбеза, "более активное проявление этих угроз обусловило необходимость формирования нового стратегического национального приоритета". Им стала информационная безопасность. "Реализация [этого приоритета] должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве", - заключил Патрушев.