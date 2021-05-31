Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов стал одним из победителей праймериз ЕР в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Крыма, курирующий реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона, Евгений Кабанов стал одним из победителей предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по одномандатным избирательным округам, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" председатель Госсовета региона, секретарь республиканского отделения партии Владимир Константинов.

"В десятку лидеров предварительного голосования по партийным спискам вошли Михаил Шеремет, Георгий Мурадов, Владимир Бобков, Андрей Козенко, Эрвин Мусаев, Анна Рубель, Сергей Лапенко, Алексей Зинченко, Наталья Яцышина и Сергей Ильченко. Победителями предварительного голосования по одномандатным избирательным округам стали Алексей Черняк (округ №19), Константин Бахарев (округ №20) и Евгений Кабанов (округ №21)", - написал Константинов.

Он отметил, что "все перечисленные имена знакомы крымчанам, все победители - опытные политики, известные общественные деятели, настоящие профессионалы, люди, которые на деле доказали свою способность и свое умение работать на благо Крыма".

Он уточнил, что всего с учетом результатов электронного голосования проголосовали более 300 тыс. жителей региона.

"Единая Россия" в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате - 30 мая.