Экс-спикер Заксобрания Иркутской области победил на праймериз в Госдуму в Хакасии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Экс-спикер Законодательного собрания Иркутской области, депутат Госдумы 50-летний Сергей Сокол победил на предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в нижнюю палату российского парламента по единственному одномандатному округу в Хакасии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении регионального отделения партии.

"Завершилось предварительное голосование "Единой России" по выдвижению кандидатов на выборы в Госдуму России. В Хакасии по одномандатному округу победил Сергей Сокол. На втором месте Абрек Челтыгмашев (глава Аскизского района - прим. ТАСС), третий результат у Сергея Можарова (секретарь регионального отделения партии - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

За Сокола отдали голоса 5,5 тыс. избирателей, Челтыгмашев получил поддержку 4,1 тыс. жителей республики, Можаров набрал 660 голосов. Всего на праймериз по одномандатному округу баллотировалось 19 кандидатов.

Как заявил ТАСС Сокол, Хакасия является стратегически важной территорией. "В последнее время "Единая Россия" ведет там напряженную борьбу на фоне острых социальных проблем. Изначально я был куратором выборов в нескольких сибирских субъектах (Иркутская область, Красноярский край, Хакасия и Тува - прим. ТАСС), но после оценки ситуации было принято решение усилить нашу партийную команду именно в Хакасии", - сказал Сокол.

Сокол с 2002 по 2008 год был вице-губернатором Красноярского края в администрации Александра Хлопонина. В 2008-2009 годах был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, а после его гибели с 10 мая по 8 июня 2009 года был врио главы региона. С 2018 по 2020 год был председателем Заксобрания Иркутской области. С марта 2020 года депутат Госдумы.

О праймериз

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

"Единая Россия" в воскресенье провела процедуру соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. После соединения частей ключа партия начинает подводить итоги праймериз, которые в онлайн-режиме проходили с 24 по 30 мая, а в очном формате - 30 мая.