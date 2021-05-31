Чехию покинули все попавшие под сокращение сотрудники посольства РФ

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Последние российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию в рамках процесса уравнивания числа сотрудников диппредставительств двух стран в Москве и Праге, в понедельник вылетели в Россию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

"Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Коллеги вылетели в Москву в 16:40 по местному времени (17:40 мск) спецбортом летного отряда "Россия". На этом завершился процесс приведения в паритетное соотношение численности посольств РФ в Праге и Чехии в Москве", - сказал Брякин, уточнив, что в составе отбывших находятся сотрудники российского торгпредства, числящегося структурным подразделением дипмиссии.

Брякин напомнил, что в субботу, 29 мая, из Праги отбыли 54 сотрудника посольства и членов их семей. С 1 июня в посольствах РФ в столице республики и Чехии в Москве будут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

Между тем официальный представитель МИД Чехии Эва Давидова проинформировала, что Чехию должны были покинуть 123 гражданина РФ, 30 из которых являются владельцами дипломатических паспортов, а остальные - служебных паспортов. Большинство из них отбыли на Родину спецрейсами летного отряда "Россия", а некоторые выехали из республики на собственным автотранспорте.

Обострение российско-чешских отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.