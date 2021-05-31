Источник: представитель британской разведки провел встречу с главарем "Джебхат ан-Нусры"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представитель британской разведки MI-6, бывший спецпосланник Великобритании по Ливии Джонатан Пауэлл провел встречу с главарем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джулани. Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник в Москве.

"По имеющейся информации, спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии. Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб аль-Хава" на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещен в РФ), лидера пресловутой "Ан-Нусры" Абу Мухаммеда аль-Джулани с представителем британской разведки MI-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом", - сообщил источник.

По его данным, основной темой обсуждения на встрече стала возможность исключения "Хайят Тахрир Аш-Шам" (одно из названий "Джебхат ан-Нусры") из списков террористических организаций. Кроме того, была достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.

"Британская сторона предложила [группировке] "Хайят Тахрир аш-Шам" объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество, - отметил источнмк. - Мухаммеду аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им террористического альянса в интересах его последующей реабилитации. К процессу ребрендинга нусровцев предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США".

"Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: хороших террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв", - подчеркнул источник.