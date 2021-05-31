Петр Толстой возглавил московское отделение "Единой России"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в понедельник был избран главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия", такое решение было принято в ходе его 25-й конференции.

"В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей", - сказал Толстой журналистам, отметив, что на сегодняшний день главная задача партии - победа на выборах в Госдуму.

По словам парламентария, избрание на пост главы московских единороссов - огромная ответственность и очередной вызов, "а любой вызов - это новые горизонты и возможность сделать что-то полезное для Москвы и москвичей, для России".

"За время пандемии МГРО показало свой высокий потенциал и работоспособность, а также неравнодушие к судьбам простых людей, организовывая помощь тем, кто в ней особенно нуждался. И это заслуживает большого уважения", - отметил он.

Толстой при этом подчеркнул, что в партии "не должно быть случайных людей, тех, кто вступает в ее ряды лишь для удовлетворения собственных политических амбиций". "Это инструмент служения Отечеству, механизм влияния на власть посредством выборов", - сказал он, заверив, что в партию будут привлекать молодых и талантливых людей, создавать социальные лифты.

Ранее пост руководителя московского отделения "Единой России" занимал Андрей Метельский. Толстой избран в Госдуму седьмого созыва от Люблинского одномандатного округа. В своем телеграм-канале Толстой поблагодарил Метельского за годы работы во главе отделения.