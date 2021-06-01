Лавров обсудит с главой МИД Монголии экономическое сотрудничество Москвы и Улан-Батора

МОСКВА,1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудит со своей монгольской коллегой Батмунхийн Батцэцэг, находящейся в Москве с рабочим визитом, двустороннее сотрудничество, в том числе в торговле и экономике.

"1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии, которая будет находиться в нашей стране с рабочим визитом, подробно обсудят в Москве ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что министры рассмотрят взаимодействие в сфере торговли, транспорта, энергетики, инфраструктуры и гуманитарного сотрудничества.

Ожидается, что стороны обсудят план мероприятий по случаю столетия установления дипломатических отношений между Москвой и Улан-Батором. Состоится также торжественное вручение ордена Александра Невского президенту Общества дружбы "Монголия - Россия", Герою Советского Союза и Герою Монголии, летчику-космонавту Жугдэрдэмидийну Гуррагче.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на пандемические ограничения, Россия и Монголия сохраняют высокий уровень и интенсивность взаимодействия. В Монголию поставляется российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Вакцинация населения идет очень активно: из 3,3 млн жителей Монголии привились уже больше половины. Эти данные дают надежду на то, что в стране скоро получится снять карантинные ограничения и начать переговоры о восстановлении транспортного сообщения.

"Активно осуществляются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта. Ежегодно по линии Минобрнауки, а также других федеральных министерств и ведомств выделяется квота для обучения 550 монгольских студентов, стажеров, аспирантов и докторантов в российских высших учебных заведениях за счет федерального бюджета, - обратили внимание в МИД РФ в преддверии переговоров. - Большой популярностью пользуются монгольские филиалы российских высших учебных заведений. В стране действуют Русские центры. На постоянной основе проводятся Дни культуры России и Дни российско-монгольской дружбы". В Москве отмечают активно развивающееся сотрудничество по линии Монголия - ЕАЭС. Также отдельное внимание в РФ уделяют формату сотрудничества Россия - Китай - Монголия. Дополнительным механизмом активизации совместной работы должен стать запуск экономического коридора через территории трех стран.

Жугдэрдэмидийн Гуррагча также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который начнется 2 июня.