Главы МИД и Минобороны НАТО обсудят Белоруссию, Украину, Афганистан и подготовку к саммиту

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Заседания министров иностранных дел и обороны стран - членов НАТО пройдут во вторник в формате телеконференции. Обычно альянс не проводит встречи глав МИД и Минобороны в один и тот же день, и такое решение в этот раз связано с предстоящим 14 июня саммитом НАТО, в котором впервые примет участие новый президент США Джо Байден. Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг, министры сосредоточатся на подготовке к встрече глав государств и правительств.

Кроме того, в повестку заседаний включены ситуация в Белоруссии на фоне посадки самолета в Минске 23 мая, конфликт на Украине, а также Афганистан после решения НАТО о выводе войск из этой страны.

Саммит НАТО и новая концепция

По словам Столтенберга, основной темой встреч станет подготовка к саммиту НАТО 14 июня. "Это ключевой момент для нашего альянса и нашей коллективной безопасности", - отметил генсек. Кроме этого, Столтенберг уделил особое внимание разработке концепции "НАТО-2030", которая, как ожидается, будет одобрена на саммите. "В более конкурентном и непредсказуемом мире нам нужно трансатлантическое единство. Поэтому целью инициативы "НАТО-2030" станет подготовка нашего альянса к будущему", - заявил он.

Столтенберг отметил необходимость укрепления приверженности государств-членов обязательствам НАТО по коллективной обороне и добавил, что НАТО "будет играть более значимую роль в охране порядка, основанного на международных правилах". "Мы должны продолжить держаться вместе, чтобы защитить миллиард наших людей (граждан стран - членов НАТО)", - подчеркнул генсек. Он также заявил, что альянс планирует "установить золотой стандарт" по смягчению негативных с точки зрения безопасности последствий глобального изменения климата.

Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. В повестке заседания лидеров стран альянса, в частности, "агрессивные действия России" и усиление Китая. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

Белоруссия, Украина, Афганистан

Как сообщил Столтенберг, министры затронут и ситуацию в Белоруссии, конфликт на Украине и Афганистан. "Мы обсудим ситуацию на Украине, в Белоруссии, Афганистане", - сказал он.

При этом он особо отметил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. "Мы строго осуждаем принудительную посадку гражданского самолета в Минске", - заявил Столтенберг. Рейс следовал по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он и его подруга гражданка России София Сапега были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

Задержание Столтенберг в очередной раз назвал "прямой атакой на свободу слова" и потребовал "немедленного освобождения задержанных". Более того, он сообщил, что Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ представителей Белоруссии в свою штаб-квартиру в Брюсселе. "Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь", - сказал он.