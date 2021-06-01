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Медведев: руководящий состав Госдумы обновится после сентябрьских выборов

Руководящий состав Госдумы обновится после сентябрьских выборов, уверен Медведев.

Медведев: Запад мог повести себя более тонко в ситуации с Крымом, но выбрал санкции
Как отметил зампред Совета безопасности РФ, можно было не разрушать отношения с РФ, но в то же время заявить о своих обеспокоенностях
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