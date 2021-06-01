Медведев считает встречу лидеров РФ и США шансом обсудить наиболее конфликтные темы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая должна пройти в Женеве 16 июня, станет возможностью обсудить наиболее сложные для двух стран вопросы. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

По его оценке, за последние годы отношения РФ и Запада катастрофически ухудшились. Странам нужно выходить на "какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества", уверен Медведев. Он выразил надежду, что это "будет происходить в том числе в результате российской внешнеполитической активности".

"Скоро будет встреча президента нашей страны с президентом Соединенных Штатов Америки. Как минимум, это уже возможность обсуждать наиболее сложные и наиболее конфликтные темы", - считает замглавы российского Совбеза.

Как ожидается, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом.

В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов". 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.