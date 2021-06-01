Медведев: Запад мог повести себя более тонко в ситуации с Крымом, но выбрал санкции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Политики стран Запада могли бы отреагировать на ряд принимаемых Россией решений, в том числе на воссоединение с Крымом, более тонко, однако выбрали путь конфронтации. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

"Запад, отвечая даже на целый ряд решений, которые были у нас, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях. Но они же все разрушили, сожгли дотла", - заявил он.

При этом Медведев констатировал, что в период его президентства вместе с американскими коллегами была попытка совершить перезагрузку российско-американских отношений. По его оценке, все порядком устали от политического противостояния России и коллективного Запада. "Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам", - подчеркнул он.

При этом политик сделал акцент на том, что сам был свидетелем того, что эту спираль конфронтации раскрутила не российская сторона.