ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила в праймериз "Единой России" на Камчатке, следует из данных на сайте регионального отделения партии.

Ирина Яровая набрала 20 777 голосов избирателей, что является лучшим результатом. Далее следует руководитель ресурсного центра добровольчества Камчатского края Анастасия Орлова (3 900 голосов), депутат краевого парламента Анатолий Кирносенко (2 482 голоса) и глава регионального исполкома ОНФ Игорь Коваленко (1 904 голоса).

Политическая карьера Ирины Яровой началась на Камчатке в 1997 году, когда она выиграла выборы в региональное Законодательное собрание. В декабре 2007 года приняла участие в выборах депутатов Государственной думы V созыва от "Единой России" по региональному списку Камчатского края, где была вторым номером после губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. Первоначально в Думу не прошла, но получила мандат депутата после отказа от него губернатора Алексея Кузьмицкого. С декабря 2007 года Яровая являлась депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов.

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Выдвижение кандидатов на праймериз в этом году стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.