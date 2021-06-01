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Почетный консул Испании в Дальневосточном федеральном округе начал работу в регионе

У него пока нет офиса на территории ДФО, однако желающие могут обратиться к консулу по телефону

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Первый дипломатический представитель Королевства Испания на Дальнем Востоке начал свою работу в регионе, сообщает во вторник представительство МИД РФ во Владивостоке в Facebook. К почетному консулу Испании в ДФО теперь можно обратиться по телефону.

"На Дальнем Востоке начал работу почетный консул Королевства Испания Нейра Салазар Роджерс. Его консульский округ довольно обширный и включает в себя следующие регионы: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС сотрудники представительства МИД РФ во Владивостоке, это первый дипломатический представитель Испании в Дальневосточном федеральном округе. У почетного консула пока нет офиса в регионе, однако к нему уже можно обратиться по телефону: +7 (910) 427-44-44.

Теги
ИспанияРоссияПриморский крайКамчатский крайБурятияЯкутияЗабайкальский крайХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская областьЕврейская автономная областьЧукотский автономный округ
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