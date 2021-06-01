Володин заявил, что страны бывшего соцлагеря должны России за все сделанное для них

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Страны бывшего соцлагеря, а также Украина и Прибалтика обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что было вложено в них. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что "Украина, опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода "Северный поток - 2", Чехия требует компенсации в €40 млн за якобы устроенный спецслужбами РФ взрыв на складе оружия в Врбетице, а Прибалтика, "не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то "компенсации" за советский период".

"Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счет других. Привычка осталась. Она бы не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле", - написал Володин, заметив, что эти страны пошли по пути государств-сателлитов.

По словам Володина, "политика не собес", "получать деньги и быть независимыми не получится". "Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали", - подчеркнул политик.

Он пояснил, что речь идет о создававшихся в этих странах рабочих местах, вкладывании сил и средств в их развитие, защите от внешних вызовов и угроз. "Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР", - добавил он.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. Помните, что русский мужик долго запрягает, но быстро едет. Правильно было бы принести извинения. И начать отношения, думая о будущем", - призвал спикер.

"Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим", - резюмировал он.