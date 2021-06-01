Захарова назвала скандал с прослушкой в Дании "вершиной айсберга" ситуации в НАТО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Информация о том, что спецслужбы Дании вместе с США осуществляли слежку за европейскими политиками, является лишь "вершиной айсберга", страны НАТО сами не понимают, что происходит на их территории. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран - членов НАТО", - сказала она.

Захарова указала, что страны НАТО и Евросоюза намеренно стараются не говорить об этой истории. "Очень неудобно получается, но правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в средствах массовой информации. Я думаю, они даже не догадываются о том, что происходит на их пространстве", - отметила дипломат.

"США сами себя исключили из какой-либо системы правовых координат, являются надсмотрщиками над всеми и вся <...> Возможно, теперь они решили подбросить такую косточку своим вассальным партнерам, позволяя им тоже не соотносить себя с правилами", - добавила Захарова.

В воскресенье вечером газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ARD и WDR сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. По данным СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном. Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Как стало известно, в 2014 году начальник Службы военной разведки Дании начал секретное внутреннее расследование на предмет использования АНБ датско-американской разведывательной системы XKeyscore на базе датской разведслужбы на острове Амагер в проливе Эресунн, предназначенной для наблюдения за объектами в соседних с Данией странах. Расследование получило название Dunhammer и было завершено в 2015 году. Результаты его были переданы руководству разведки. Спустя пять лет благодаря осведомителю об этом стало известно руководству министерства обороны, после чего его глава Трине Брамсен отстранила ряд руководителей разведслужбы от занимаемых должностей.