Посол РФ заявил, что Москва не оказывает давления на Минск в ситуации с задержанием Сапеги

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что в ситуации с задержанием в Минске россиянки Софии Сапеги и проводимыми в этой связи следственными действиями российская сторона никакого давления на белорусские власти не оказывает.

"Идут следственные действия, мы ждем их завершения и формулирования обвинения по итогам следственных действий, - сказал посол журналистам во вторник. - На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем, мы исполняем наши полномочия в рамках консульской конвенции и будем продолжать это делать".

Дипломат отметил, что, насколько известно из контактов российских консулов и по информации адвокатов Сапеги, она "чувствует себя хорошо, условия ее содержания адекватны, хотя понятно, что находиться в следственном изоляторе большой радости никому не доставляет". "Как будут развиваться события далее, думаю, мы узнаем в ближайшее время", - сказал посол.

Россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским.

На прошлой неделе Сапегу арестовали на два месяца, она была помещена в СИЗО КГБ. Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. 30 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что решение о дальнейшей судьбе Сапеги после окончания расследования ее дела примет суд, который, по его мнению, скорее всего, состоится в Белоруссии.