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Советник президента Васильев победил на праймериз "Единой России" в Тверской области

Он получил 70 843 голоса

ТАСС, 1 июня. Советник президента РФ и врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России" Владимир Васильев одержал победу в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Тверской области, набрав 70 843 голоса. Об этом сообщается на сайте электронного предварительного голосования.

Как сообщается на сайте, Васильев также победил на праймериз в Заволжском одномандатном избирательном округе Тверской области, набрав 46 945 голосов.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая. В общей сложности в предварительном голосовании к думским выборам участвовали более 5,5 тыс. кандидатов. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Теги
Россия"Единая Россия"Тверская область
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