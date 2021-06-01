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Кризис на Украине

Захарова предложила Столтенбергу напомнить Киеву о минских договоренностях

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу напомнить Украине о необходимости выполнения минских соглашений.

"Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать". Жаль не упомянул Столтенберг минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками", - написала она во вторник в своем Telegram-канале, комментируя последнее выступление Столтенберга, в котором он заявил, что НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

Ранее Захарова завела свой канал в мессенджере Telegram. Данная публикация в нем стала первой для официального представителя МИД РФ.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария Владимировна
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