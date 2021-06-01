Вице-спикер Думы Алексей Гордеев победил в праймериз "Единой России" в Воронежской области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев победил в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в Павловском одномандатном округе Воронежской области, сообщается на официальном сайте электронного предварительного голосования.

По данным сайта, он набрал 50 105 голосов.

Алексей Гордеев с 12 марта 2009 года по 25 декабря 2017 года работал губернатором Воронежской области, после чего был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на должность полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. С 13 февраля 2020 года Гордеев занимает пост заместителя председателя Госдумы.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая. В общей сложности в предварительном голосовании к думским выборам участвовали более 5,5 тыс. кандидатов. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.