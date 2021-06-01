Песков: Путин обсуждал с Макроном и Меркель встречу глав МИД в "нормандском формате"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсуждал в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность организации встречи на уровне глав МИД в "нормандском формате". Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление Макрона о том, что он договорился с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении встречи в "нормандском формате" на министерском уровне.

"Вы знаете, что регулярно работают помощники президентов, политсоветники. Именно им предстоит сгенерировать некую повестку дня. Пока с этим сложность", - констатировал Песков.

Ранее Макрон в своем выступлении также подчеркнул, что считает "нормандский формат" (Россия, Украина, Германия, Франция) наиболее полезным для урегулирования кризиса на Украине. В то же время, по его словам, скандал с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске не повлияет на дискуссии в данном формате.