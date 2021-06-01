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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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В Кремле не собираются "стерилизовать повестку" накануне встречи Путина и Байдена

Там отметили, что Москва перед саммитом лидеров занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики Вашингтона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Кремль считает важным, чтобы саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся, но никто не собирается стерилизовать повестку встречи. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что все равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся", - заявил представитель Кремля.

Песков заверил, что подготовка к саммиту продолжается. При этом он не стал комментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, пообещавшего в понедельник, что Вашингтон в предстоящие дни получит ряд "некомфортных" для США сигналов из Москвы. "Это вам нужно, наверное, в МИДе спрашивать все-таки, у Рябкова. Нужно в данном случае обращаться в МИД. Это заявление министерства иностранных дел", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики Вашингтона, включая все события и заявления.

"Для этого, наверное, и осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, для этого и анализируются и все события, которые предшествуют саммиту, анализируются соответствующие заявления, конкретные действия. Изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям с тем, чтобы не было ни переоценки, ни недооценки", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли сейчас риск недооценки США по каким-либо причинам.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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