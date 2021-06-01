Песков: темы прав человека "не стоят высоко на повестке дня" встреч Путина и Лукашенко

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Темы прав человека и свободы слова не являются приоритетными в повестке дня встреч президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры также не считают возможным вмешиваться во внутренние дела другой страны, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Эти темы не стоят на повестке дня. Дело в том, что, конечно, большая, подавляющая часть времени все-таки тратится президентами на обсуждение субстантивных вопросов, связанных с интеграцией и развитием взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что вопросы прав человека и свободы слова "не стоят высоко на повестке дня, как принято говорить".

Песков также отметил, что "эта тема, скорее, относится к внутренним делам каждой страны". "Конечно же, несмотря на наше Союзное государство, исходя из принципов взаимного уважения, ни один из президентов не считает позволительным вмешиваться во внутренние дела друг друга (другого государства - прим. ТАСС)", - подчеркнул представитель Кремля.