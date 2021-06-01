Песков заявил, что праймериз способствует здоровой конкуренции в "Единой России"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Проведение предварительного голосования партией "Единая Россия" способствует здоровой политической конкуренции. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как глава государства Владимир Путин оценивает проведенное праймериз.

Представитель Кремля напомнил, что президент уже давал оценку системе праймериз. "Это единственная партия, которая так широко практикует праймериз, это является, безусловно, платформой для добротной, здоровой политической конкуренции", - отметил Песков. Он подчеркнул, что "проведение предварительного голосования, конечно, способствует укреплению позиции партии".

Пресс-секретарь главы государства признался, что не знает, обратил ли Путин внимание на заявления некоторых участников нынешних праймериз о нечестном подведении итогов голосования. "Единственное, что можно сказать, безусловно, когда речь идет о политической борьбе, то всегда есть проигравшие, есть победители, и очень часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым", - заметил Песков.

"Единая Россия" провела предварительное голосование по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в онлайн-режиме с 24 по 30 мая, в очном формате - 30 мая.