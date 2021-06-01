Путин: отношения с бывшими республиками СССР являются приоритетом во внешних делах России

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Отношения с бывшими республиками Советского Союза являются одним из приоритетов России во внешних делах, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности во вторник.

"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза", - сказал президент, открывая встречу, которая прошла в режиме видеоконференции. Он предложил участникам совещания "заняться одним из аспектов этой работы".

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, как правило - по пятницам. На этой неделе на пятницу, 4 июня, у главы государства запланировано участие в Петербургском международном экономическом форуме.