Лавров заявил, что Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва не заинтересована в разрушении механизмов международной экономической системы, но из-за угроз отключения России от международной платежной системы SWIFT вынуждена делать выводы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения. Но поскольку такие угрозы звучат, мы вынуждены делать выводы, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Я убежден, что все структуры нашего правительства будут и далее принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров".