Сопредседатели Минской группы могут поехать на армяно-азербайджанскую границу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шафер (США) могли бы в ближайшее время договориться о возможности визита на границу Азербайджана и Армении. Об этом в среду заявил на пресс-конференции в режиме онлайн постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Очень важно, чтобы сопредседателям [Минской группы ОБСЕ] все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами уже на месте, - сказал он. - Это очень важно. Думаю, что такие возможности могли бы открыться в самое ближайшее время".

"Плюс, конечно, остро стоит вопрос о допусках международных гуманитарных организаций для помощи населению. Здесь тоже масса организационных деталей, которые по-разному трактуются сторонами", - добавил Лукашевич.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. Пашинян назвал случившееся похищением армянских военных, Ереван обратился в ЕСПЧ.