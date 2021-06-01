Лавров заявил, что Индия подтверждает приверженность договоренностям по С-400

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Никаких изменений в вопросе реализации контрактов с Индией по поставкам зенитных ракетных систем С-400 нет.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

"Отмечу реализацию контрактов по поставке систем С-400 в Индию. Здесь мы не видим никаких изменений, индийское руководство подтверждает свою приверженность этим договоренностям", - сказал он.

Также глава МИД добавил, что развитие сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной, военно-технической и здравоохранительной областях идет поступательно в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.