Лавров заявил, что Индия подтверждает приверженность договоренностям по С-400

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Никаких изменений в вопросе реализации контрактов с Индией по поставкам зенитных ракетных систем С-400 нет.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.
"Отмечу реализацию контрактов по поставке систем С-400 в Индию. Здесь мы не видим никаких изменений, индийское руководство подтверждает свою приверженность этим договоренностям", - сказал он.
Также глава МИД добавил, что развитие сотрудничества в экономической, политической, гуманитарной, военно-технической и здравоохранительной областях идет поступательно в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне.
Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.