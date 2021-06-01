Лавров заявил о попытках Запада политизировать вопрос происхождения коронавируса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Страны Запада пытаются политизировать вопрос происхождения коронавируса, его необходимо обсуждать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

"Если у кого-то возникают дополнительные вопросы [относительно происхождения коронавируса], то их нужно обсуждать со всеми другими странами в рамках Всемирной организации здравоохранения. Попытки политизировать нынешнюю ситуацию, конечно же, присутствуют. Идет то, что президент [Франции Эмманюэль] Макрон назвал "войной вакцин". Но к огромному сожалению и вопреки фактам, он объявил Россию и Китай главными зачинщиками этой так называемой новой мировой войны", - сказал он.

"Политики должны не стремиться набрать очки и повысить свою популярность, спекулируя на ситуации с коронавирусной инфекцией, различными вакцинами, которые проходят регистрацию в ВОЗ. Необходимость очевидна для нас в том, чтобы усилия объединять и сосредотачиваться не на поиске виновных, а на том, чтобы бороться с бедой, которая носит по истине глобальный характер", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что страны - участницы БРИКС поддерживают центральную роль ВОЗ в сфере международного сотрудничества по здравоохранению.

США заявили 28 мая, что расценивают первый этап проведенного по инициативе ВОЗ изучения происхождения коронавируса как "недостаточный" и призывают приступить ко второму этапу. В сообщении, распространенном постоянным представительством Соединенных Штатов при женевской штаб-квартире ООН, содержится призыв к "оперативной, транспарентной, основанной на свидетельствах и осуществляемой под руководством экспертов второй фазе исследования, в том числе в Китайской Народной Республике". В миссии США отметили, что ценят "заявленную приверженность ВОЗ" переходу ко второму этапу изучения истоков COVID-19 и "ожидают на этот счет новостей от генерального директора" организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным эксперты считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.