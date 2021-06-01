Лавров: БРИКС выступает за создание всеобщего документа по информационной безопасности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за создание универсального документа для регулирования вопросов международной информационной безопасности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС в режиме видеоконференции.

"Акцентировали востребованность наращивания взаимодействия в сфере международной информационной безопасности и в сфере противодействия киберпреступности. На текущий момент данная тема приобретает все большую остроту в связи с повышением конфликтности в киберпространстве с его реактивным освоением со стороны преступных группировок. Страны БРИКС солидарно выступают за выработку универсального документа, который будет регулировать вопросы обеспечения международной информационной безопасности. Убеждены, что безопасность в этой сфере можно обеспечить исключительно посредством коллективных действий, которые основаны на уважении интересов друг друга", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия на совещании поблагодарила партнеров за поддержку профильных резолюций Москвы на Генассамблее ООН.

Кроме того, по словам министра, обсуждалась тема противодействия терроризму. "Это направление в рамках БРИКС активно развивается. Его приоритетные задачи изложены в принятой в прошлом году антитеррористической стратегии "пятерки". Мы содействуем наращиванию потенциала рабочей группы по антитеррору, которая была создана. В ее рамках функционирует несколько тематических подгрупп", - отметил Лавров.