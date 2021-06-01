Путин к 1 августа ждет доклад от кабмина о внедрении единого подхода к безопасности школ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ должен быть внедрен к августу. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано во вторник на сайте Кремля.

"Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и главам регионов.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, далее - раз в полгода.

На совещании с правительством 13 мая, которое проходило спустя два дня после трагедии со стрельбой в казанской школе, глава государства отметил, что в сфере обеспечения безопасности в образовательных учреждениях остаются проблемы. Путин тогда напомнил, что в 2018 году было дано поручение на этот счет, однако не все было сделано в полном объеме и на должном уровне. По словам президента, "многое отдано" на решение местных властей и самих школ, тогда как к обеспечению безопасности учебных организаций должен быть единый подход в целом по стране.