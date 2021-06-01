Лавров: Москва не строит иллюзий относительно прорывов на саммите Россия - США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва не рассчитывает, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня будут приняты прорывные и судьбоносные решения. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", - сказал он.

"Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, да и в целом на глобальной арене", - добавил министр.

Как ожидается, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.